Москва потребовала от США дать прямой ответ относительно намерений по возможному размещению ЯО на территории союзников в Азии. Об этом заявила Анна Евстигнеева, зампред при ООН, в ходе заседания Совбеза, посвящённого ситуации в КНДР.

Евстигнеева отметила, что РФ обеспокоена противоречивыми сигналами, поступающими от союзников Вашингтона в Северо-Восточной Азии, в частности от Сеула и Токио, которые говорят о так называемом усилении взаимодействия с Белым домом в ядерной сфере.

"Мы требуем, чтобы делегация США прояснила намерения в отношении размещения на территории союзников Америки ядерного оружия и содействия в его разработке", — заявила Евстигнеева.

Эта позиция Москвы подчёркивает растущую напряжённость и обеспокоенность в регионе, связанную с потенциальной эскалацией ядерного апокалипсиса и с возможным размещением ЯО в странах Северо-Восточной Азии.

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