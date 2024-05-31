Депутат Алексей Журавлёв, зампред комитета ГД по обороне, заявил, что Крымский мост является самой привлекательной целью для противника. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению Журавлёва, киевские власти неоднократно называли мост миражом и изображением, созданным на компьютере, но всё же регулярно предпринимают попытки его уничтожения.
"Несмотря на это, наши защитники извлекли уроки из атак и обороняют этот стратегически важный объект тщательнее", — отметил депутат, комментируя отражённую атаку на мост со стороны Украины.
Он подчеркнул, что мост останется приоритетной целью ВСУ, пока не падёт киевский режим, так как он символизирует экономическую несостоятельность Украины. За 20-летие в Крыму Киев не сделал практически ничего, а здесь в короткие сроки наладили логистику, добавил парламентарий.
Напомним, 30 мая МО России сообщило о сбитых над Азовским морем ракетах ATACMS. В тот же день у побережья Крыма были сбиты восемь беспилотников. На следующий день министр Андрей Белоусов заявил, что ВСУ выпустили в сторону моста 10 американских ракет. Все баллистические ракеты были сбиты, массированная атака успешно отражена.
Фото: web.archive.org/Сергей Секачёв (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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