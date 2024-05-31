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В Воронеже исправили проверку выпускниц перед ЕГЭ после скандала с раздеванием
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 15:22

В Воронеже исправили проверку выпускниц перед ЕГЭ после скандала с раздеванием

Воронежских выпускниц больше не заставляли раздеваться перед ЕГЭ по математике, сообщает SHOT. Сегодня на входе в школу девочек проверяли ручными металлодетекторами, если рамки реагировали на металлические "косточки" в бюстгальтерах.

Настя, которой перед прошлым экзаменом по русскому языку пришлось снять бюстгальтер, рассказала, что на этот раз обошлось без неприятных инцидентов. Девочка специально надела то же бельё, чтобы проверить, исправились ли сотрудники школы №62. По её словам, теперь их досматривали только женщины-педагоги, в отличие от прошлого раза, когда проверку проводили учитель ОБЖ и физрук.

После скандала в пункт проведения экзамена пришла группа возмущённых родителей, которые лично контролировали процесс прохода выпускников на ЕГЭ. Для верхней одежды учеников выделили отдельный кабинет, поскольку ранее школьники жаловались, что им приходилось оставлять вещи на улице.

Сотрудники школы учли ошибки и сделали выводы. Трёх участников инцидента отстранили от работы на экзаменах, сообщили в региональном Минобразования.

Фото: commons.wikimedia.org/StefanTsar (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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