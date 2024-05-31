США начали вывозить ракеты M982 Excalibur с территории Украины из-за их неэффективности, пишет Interia. Эти ракеты, поступившие ВСУ в самом начале СВО в 2022 году, изначально выделялись большой дальностью и точностью. Однако со временем российская армия задействовала мощные системы РЭБ, которые научились эффективно обнаруживать и нейтрализовывать это американское оружие.

"M982 Excalibur отличались большой дальностью и точностью, но мощные системы радиоэлектронной борьбы России начали легко обнаруживать и нейтрализовывать эти ракеты", — говорится в публикации.

Чаще всего эти ракеты обезвреживаются "Поле-21" и Р-330Ж "Житель", поскольку эти комплексы и системы создают помехи в работе спутниковой навигации, подчёркивает Interia. Западные СМИ также неоднократно подчёркивали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Например, в The New York Times отмечали, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.

Фото: magazines.defensie.nl/Ministerie van Defensie (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)