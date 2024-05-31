Профсоюзы выдвинули идею обязать самозанятых платить страховые взносы. Самозанятые должны быть включены в систему соцстрахования, поскольку у них не решена проблема будущих социальных гарантий. Об этом заявил зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

"Из-за того, что они не платят страховые взносы, они не решают проблему на перспективу — из чего они пенсию будут получать. Фрилансеры и самозанятые должны перечислять социальные и пенсионные взносы самостоятельно," — считает Шершуков.

Не уйдут ли самозанятые в тень? И в чём смысл оставаться на спецрежиме, если он не даёт права на многие налоговые вычеты, но легализовавшихся обяжут уплачивать взносы? Чем он будет отличаться от регистрации ИП? На эти вопросы NewsInfo.Ru ответила Анна Палагина, ректор Корпоративного института ТПП РФ, доктор экономических наук.

Возможно ли введение социальных, пенсионных взносов для самозанятых?

"Возможно всё. Мы видим, как изыскиваются дополнительные средства на исполнение бюджетных обязательств страны. Страна при всех очевидных успехах преодоления санкций все-таки испытывает ряд трудностей. Поэтому, конечно, такое возможно. Вопрос, с какой целью. Не только профсоюзы, но и многие независимые эксперты давно говорили, да и налоговики, финансисты всегда выдвигают этот аргумент в качестве самого важного. Всё время беспокоятся о гарантиях самозанятых. Я здесь два момента отмечу. Эту историю мы проходили с ИП много лет назад. Конечно, надо понимать, что главный посыл себя оправдал: задача экспериментального режима самозанятости — вывести из тени этот вид деятельности. В тени она по одной причине: люди пытаются минимизировать траты в том случае, когда нерегулярно получают доход, когда они сами являются и получателями выручки, и налоговыми резидентами", — объяснила Анна Палагина.

К примеру, самозанятость предполагает сдачу квартиру в аренду. И здесь владелец квартиры выплачивает либо 4%, либо 6%. Такая форма уплаты налога достаточно часто присутствует. Самозанятость простимулировала людей к дополнительным заработкам и обелению нерегулярных доходов, дополнительных доходов. Поэтому в стране их более 6,5 млн, подчеркнула ректор. Если появятся те же фискальные нагрузки, что и у ИП, Палагина сомневается, что цифра останется прежней. Мы увидим падение и количества зарегистрированных людей, и падение объёма выручки.

"Мы понимаем, что пенсионная реформа буксует. Самые продуктивные решения были, когда была введена возможность самостоятельно формировать свой накопительный пенсионный фонд. Она была остановлена, какие-то фонды закрылись. А когда человек обезличенно куда-то платит, у него нет ни мотивации, ни заинтересованности, ни понимания того, что он формирует свою будущую пенсию. Мне 61 год, я работаю 40 лет, начиная с третьего курса института, и социальная пенсия у меня 19 500 рублей, при этом есть почётная грамота правительства, я ветеран труда. О каких страховых взносах тут говорить?", — отметила Анна Палагина.

Также и возможности получать какие-то гарантии за счёт медицинской страховки везде разные, поэтому процветает частная медицина. Можно по пальцам пересчитать людей, которые пользуются санаторным обслуживанием по линии всевозможных служб. Это не носит массового характера, нет прямой заинтересованности. По этой причине ректор скептически относится к подобной мотивации.

"Когда люди говорят: давайте пополнять казну, нам понятно, о чём идет речь. Есть точка зрения, что самозанятые конкурируют с МСП за наёмный персонал. ООО вынуждено нести все бремя социальной нагрузки за работников, оплачивая до 30% в фонды. А в формате самозанятого нет такой нагрузки. Поэтому здесь нездоровая конкуренция и понятна дискуссия. И службы смотрят, где под вывеской самозанятых люди уходят от обязанности выплачивать налоги. А когда речь идёт о том, что мы заботимся о самозанятых, я скептически к этому отношусь. Большинство людей живёт и мыслит в формате "позаботься о себе сам", — заключила Анна Палагина.

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