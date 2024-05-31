У России есть основания согласиться с заявлением премьера Венгрии Орбана о том, что Европа находится на промежуточной стадии подготовки к войне с Москвой, отметил председатель комитета Совфеда Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в интервью с "Лентой.ру".

"У нас есть все основания согласиться с подобного рода рассуждениями. Орбан рассуждает абсолютно адекватно. Угроза действительно нарастает, её искусственно подогревают, подгоняя Украину под преступные дела", — отреагировал Карасин.

Ранее премьер Венгрии заявил, что европейские страны находятся в промежуточной стадии подготовки к войне с Россией. Существуют три этапа: обсуждение, подготовка и ликвидация. ЕС завершает обсуждение и уже на стадии подготовки, в нескольких дюймах от третьего этапа, рассказал глава венгерского правительства.

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