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Военкор Стешин оценил ФАБы как лучшее оружие ВС РФ в зоне СВО
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 14:07

Военкор Стешин оценил ФАБы как лучшее оружие ВС РФ в зоне СВО

Военкор Дмитрий Стешин назвал управляемые фугасные авиабомбы самым эффективным оружием в зоне спецоперации. Стешин отметил, что в отличие от обычных бомб, ФАБ-500 и ФАБ-1500 с модулями УМПК значительно увеличили эффективность ударов, пишет "Военная хроника".

"Конечно, это ФАБ-500, ФАБ-1500. Мне есть с чем сравнить. Я видел, как пытались с помощью обычных бомб штурмовать "Азовсталь". А потом был разговор с пленными сапёрами: за время штурма российским бомбам удалось вскрыть лишь один бункер. Нужно было три попадания бомбы в одну точку. А потом появились ФАБ-500 с модулем УМПК, которыми уже успешно штурмовали авдеевский коксохим," — вспоминает Стешин.

Также среди эффективных видов оружия военкор назвал дроны-камикадзе "Ланцет" и управляемые снаряды "Краснополь".

Он видел, как долго не могли выбить ВСУ из монолитной 9-этажки в Мариуполе. Потом раздобыли 10 снарядов, и дело пошло. Украинцы откатились в "Азовсталь". По сути, 10 "Краснополей" освободили микрорайон, за который бились месяц, заключил Стешин.

Фото: commons.wikimedia.org/Апатинаити (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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