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Песков: урегулирование конфликта на Украине без РФ – пустая трата времени
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 13:57

Песков: урегулирование конфликта на Украине без РФ – пустая трата времени

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что попытки найти пути урегулирования конфликта на Украине без участия Москвы являются пустой тратой времени.

"Искать пути выхода из ситуации без России абсолютно бесперспективно и пустое времяпрепровождение", — сказал Песков, комментируя решение Поднебесной не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Россия поддерживает позицию Китая, отказавшегося участвовать в мирной конференции по Украине, поскольку на ней не будут в равной степени представлены все стороны конфликта.

Конференция по урегулированию без участия РФ состоится 15 и 16 июня в Швейцарии. На мероприятие приглашены делегации более 160 стран. Основной целью встречи заявлено продвижение мирного процесса.

Фото: Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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