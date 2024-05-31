Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что попытки найти пути урегулирования конфликта на Украине без участия Москвы являются пустой тратой времени.

"Искать пути выхода из ситуации без России абсолютно бесперспективно и пустое времяпрепровождение", — сказал Песков, комментируя решение Поднебесной не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Россия поддерживает позицию Китая, отказавшегося участвовать в мирной конференции по Украине, поскольку на ней не будут в равной степени представлены все стороны конфликта.

Конференция по урегулированию без участия РФ состоится 15 и 16 июня в Швейцарии. На мероприятие приглашены делегации более 160 стран. Основной целью встречи заявлено продвижение мирного процесса.

Фото: Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)