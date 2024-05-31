Владимир Зеленский в интервью Guardian вновь заявил о невозможности переговоров с Кремлём, назвав их "нереалистичными". Президент Украины подчеркнул, что мирное соглашение стало бы "ловушкой".

"Зеленский сказал, что переговоры нереалистичны, а мирное соглашение станет ловушкой", — ссылается Guardian на интервью с украинским лидером.

Москва неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, однако Киев законодательно запретил их. Запад продолжает призывать Россию к переговорам, игнорируя отказ Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло всё ещё нет, и что абсолютным приоритетом остаётся достижение целей СВО, возможное только военным путём.

Также в Кремле отметили, что мирное урегулирование конфликта возможно лишь при учёте фактической ситуации и новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны.

Фото: The Presidential Office of Ukraine/ Микола Лазаренок (Creative Commons Attribution 4.0 International)