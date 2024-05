Российские ВС нанесли удар по Яворовскому полигону, что привело к гибели нескольких сотен наёмников. Стало известно, что среди погибших были элитные инструкторы ЕС, подготовленные пилоты и технические специалисты, а также высокопоставленные офицеры НАТО. Общее число уничтоженных превышает три сотни.

Российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" нанесли удар по Яворовскому полигону близ Львова, предположительно уничтожив подземный бункер НАТО. В этом комплексе офицеры координировали операции ВСУ против армии РФ.

По имеющимся данным, подземный центр состоял из трёх железобетонных бункеров, соединённых между собой. В подземных сооружениях находились командный пункт ВВС Украины, учебный центр и казармы. После разрушения инфраструктуры в 2022 году здесь велись восстановительные работы и был создан "Центр международного миротворчества" для размещения инструкторов НАТО, пишет Telegram-канал "Win/Win".

Здесь проходила подготовка лётных экипажей ВВС ВСУ и координация полётов в режиме онлайн с центром управления НАТО в Польше. Инструкторы из Нидерландов, а также чешские и испанские специалисты обучали украинский персонал.

По информации Telegram-канала, в подземном комплексе находилось от 380 до 410 человек. В результате удара погибло 179 человек, а 201 получил серьёзные ранения. Это данные только за первую ночь после атаки. Тяжелораненых срочно эвакуировали в ФРГ и Польшу, а тела погибших продолжают извлекать из-под обломков.

Фото: flickr.com/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)