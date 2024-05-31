Александр Ходаковский, командир батальона "Восток", высказал мнение, что вместо ядерного ответа на агрессию Запада можно рассмотреть удар по группировке спутников. Он написал об этом в своём Telegram-канале, отметив, что такой шаг способен предотвратить угрозу ядерной войны или "второго пришествия".

"Помнится, недавно Запад истерил по поводу наших возможностей нанести удар по спутниковой группировке… Не при её ли помощи Запад осуществляет разведку и наведение всего, что далеко летает и точно бьёт? Уничтожение спутников противника — неплохая альтернатива ядерному апокалипсису", — написал Ходаковский.

Он добавил, что в текущем конфликте Украина выполняет роль ширмы. По его словам, важно заявлять, что Москва осознаёт это. Ранее Ходаковский также заявил, что применение ЯО не является нормой для России, в отличие от Вашингтона. Так он прокомментировал слова сенатора США о том что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были "нормальными", и что для Израиля использование подобного оружия также приемлемо.

Фото: commons.wikimedia.org/Andrey Butko (Creative Commons Attribution 4.0 International)