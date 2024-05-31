МО России сообщило о первом за почти четыре месяца обмене пленными с Киевом, состоявшемся по формуле 75 на 75. Об этом ведомство проинформировало на канале в Telegram.
В сообщении уточняется, что российские солдаты, находившиеся в плену, подвергались смертельной опасности. Освобождённых доставят в Москву с помощью авиации, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. На данный момент всем возвращённым бойцам оказывается психологическая помощь и помощь врачей.
По словам представителей МО, в процессе возвращения российских военнослужащих значительную роль сыграло посредничество ОАЭ. Предыдущий обмен пленными между РФ и Украиной состоялся в феврале по формуле 100 на 100. Тогда российские военные вернулись с территорий, контролируемых Киевом, в результате переговоров. Кроме того, 29 мая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова объяснила приостановку обмена пленными требованиями Киева, которые она назвала надуманными.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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