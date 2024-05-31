Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что украинские Вооружённые силы уже предпринимают попытки бить по территории России с использованием американского оружия. Это, по его словам, ясно свидетельствует о степени вовлечённости Вашингтона в конфликт.

"Мы знаем, что оружие американского производства уже используется для ударов. Нам этого достаточно, что красноречиво свидетельствует о степени вовлечённости Штатов", — отметил Песков в беседе с журналистами.

Ранее представитель Госдепа сообщил РИА Новости, что Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы по российской территории. Однако он подчеркнул, что запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и других средств дальнего огневого поражения остаётся в силе.

Фото: Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)