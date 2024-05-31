Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что украинские Вооружённые силы уже предпринимают попытки бить по территории России с использованием американского оружия. Это, по его словам, ясно свидетельствует о степени вовлечённости Вашингтона в конфликт.
"Мы знаем, что оружие американского производства уже используется для ударов. Нам этого достаточно, что красноречиво свидетельствует о степени вовлечённости Штатов", — отметил Песков в беседе с журналистами.
Ранее представитель Госдепа сообщил РИА Новости, что Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы по российской территории. Однако он подчеркнул, что запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и других средств дальнего огневого поражения остаётся в силе.
Фото: Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Кабмин ФРГ: ВСУ могут наносить удары по РФ при "угрозе Харькову"
Кабинет министров ФРГ заявляет, что ВСУ могут наносить удары западным оружием для отражения атак в Харьковской области
В Германии заявили о "сигнале России" в виде учений
Главный инспектор Вооруженных Сил Германии Карстен Бройер объявил, что учения НАТО в Литве послужили предостережением для России, передает информационное агентство Sky News.
The Conversation: люди, с легкостью вовлекающиеся в новые дела имеют лучшее здоровье сердца
Люди, которые легко вовлекаются в новые дела и достигают состояния глубокой концентрации, известного как "поток", демонстрируют лучшее сердечно-сосудистое и психическое здоровье.
В Naavtotrasse рассказали, что дистанционный запуск автомобиля грозит износом двигателя
Водителям объяснили потенциальные угрозы функции дистанционного запуска автомобиля. Эта функция позволяет удобно прогревать или охлаждать машину, однако связана с несколькими значительными рисками.