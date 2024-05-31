Россия имеет необходимые возможности для отражения ударов ракет США, нацеленных на её территорию, заявил капитан Василий Дандыкин в интервью "Ленте.ру". Он предположил, что основными целями останутся Крым и Крымский мост.
"Западное оружие давно используется для ударов по Белгородской области. Пусть не ATACMS, а чешское оружие, но мы сбиваем всё. Недавно над Крымом сбили ATACMS. В текущих условиях ВСУ остаётся лишь наносить удары по социальным объектам и мирному населению", — отметил Дандыкин.
Эксперт подчеркнул, что за время конфликта российские ПВО значительно повысили свою эффективность в борьбе с западным оружием, уничтожая подавляющее большинство вражеских ракет.
"Конечно, сбить удаётся не всё, но подавляющее большинство. Я думаю, что американское оружие может быть использовано для ударов по Брянской области, а ключевыми целями останутся Севастополь, Крым и Крымский мост. До Москвы ракеты не долетят, нужны Taurus, которые ФРГ не передала", — пояснил капитан.
Поступила информация, что первые атаки оружием США по территории РФ могут начаться в ближайшие часы или дни. МО РФ уже сообщило о восьми сбитых ракетах ATACMS над Азовским морем. Также у побережья Крыма над Чёрным морем были сбиты восемь беспилотников.
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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