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Валтонен: НАТО необходимо поровну распределить финансирование Украины
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 13:09

Валтонен: НАТО необходимо поровну распределить финансирование Украины

Финляндия планирует внести предложение на предстоящей встрече МИД стран НАТО в Праге о равномерном распределении финансового бремени помощи Киеву. Об этом сообщила глава финского МИД Элина Валтонен.

"Главное для нас — повысить уровень поддержки Киева, обеспечив равное распределение нагрузки, чтобы все страны участвовали", — заявила Валтонен перед началом встречи.

Это заявление транслировали финские СМИ. Министр также подчеркнула, что не все страны-члены НАТО обладают одинаковым количеством военной техники для отправки ВСУ. Но те государства, которые не могут поставлять оружие, могут внести финансовый вклад. И предоставить Украине возможности, в которых страна нуждается, отметила Валтонен.

По её словам, первым шагом будет определение уровня поддержки, необходимого Киеву для победы в конфликте. Затем общая сумма будет распределена пропорционально, например, согласно доле ВВП стран НАТО, добавила министр.

Фото: kuvapankki.valtioneuvosto.fi/Lauri Heikkinen (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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