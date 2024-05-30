ЕС вводит пошлины на зерно из России и Беларуси: как это повлияет на мировой рынок сельскохозяйственных товаров?
Сообщение от РИА Новости обращает внимание на решение Евросоюза о введении таможенных пошлин на импортное зерно из России и Белоруссии с 1 июля. Постановление, затрагивающее зерновые, масличные культуры и продукты переработки, оценили в российском представительстве при ЕС как действие, направленное на уступки в интересах украинского зерна.
Постпред России в Евросоюзе отметил, что это действие, с точки зрения России расценивается как несоблюдение норм ВТО и протекционизм, прикрываемый под видом защиты экономических интересов. Он подчеркнул, что это фактически означает запрет на импорт, что несовместимо с политикой свободной торговли.
В соответствии с новыми правилами, пошлины будут расти до 95 евро за тонну или до 50%, в зависимости от конкретного вида продукции. Заявление Евросовета подтверждает, что эти меры направлены на полное прекращение поставок зерна из РФ и Беларуси.
Фото: commons.wikimedia.org/User:Bluemoose (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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