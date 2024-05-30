Министр Сергей Лавров на встрече с послами арабских стран подчеркнул, что расширение числа признавших Палестину как суверенное государство свидетельствует о запросе на справедливость в палестино-израильском конфликте. В официальном сообщении МИД России отмечается, что мирное урегулирование становится все более актуальным для большинства государств.

Лавров подчеркнул, что различные мирные концепции и расширение круга стран, признающих Палестину, свидетельствуют о крепнущей позиции мирового большинства в пользу скорейшего справедливого решения проблемы, что является важной предпосылкой для достижения долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке.

В последние дни Испания, Ирландия и Норвегия присоединились к числу тех, кто признал независимость Палестины. Планируется, что в ближайшее время также поступят Люксембург, Португалия, Бельгия и Словения.

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