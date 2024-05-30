После встречи с делегацией РФ в Калининграде глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что ЗАЭС продолжает сталкиваться с серьёзными угрозами в области безопасности. В пресс-релизе он заявил, что необходимо сохранять высокий уровень бдительности.
Гросси перечислил факторы, которые могут представлять риски для станции, такие как проблемы с внешним энергоснабжением, обеспечение водой для охлаждения реакторов, а также вопросы, связанные с персоналом.
МАГАТЭ намерено сотрудничать с Москвой и Киевом по вопросам ядерной безопасности. Решение о перезапуске ЗАЭС возможно только после тщательного анализа всех аспектов.
С сентября 2022-го все блоки ЗАЭС остановлены, однако даже в состоянии холодного останова безопасность станции остаётся хрупкой. После трёхчасовых переговоров с руководителем "Росатома" Александром Лихачёвым Гросси заявил, что перезапуск ЗАЭС невозможен.
Фото: flickr.com/IAEA Imagebank (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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