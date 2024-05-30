Глава МО ФРГ Борис Писториус в ходе поездки в Одессу обещал Киеву дополнительный пакет военной помощи на сумму €500 млн. Об этом сообщило агентство DPA, сопровождавшее политика. Поездка была организована в строгой тайне из соображений безопасности.

В ходе визита Писториус провёл переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Подробности этих встреч не уточняются.

Стремительное обещание нового пакета военной помощи подчёркивает германскую поддержку Украины. ФРГ стала вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США, оказывая помощь на сумму €28 млрд. На бюджет 2024 года запланировано выделение более €7 млрд на эти цели.

В то время как Германия и другие западные страны увеличивают военную помощь Украине, российские власти продолжают подчёркивать, что эти поставки не изменят хода СВО на территории страны.

Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Biskup (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)