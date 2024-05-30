Военный эксперт Анатолий Матвийчук полагает, что в случае гипотетического ядерного удара по Украине основными целями могут стать мосты, ж/д переезды, релейные станции и линии электропередачи. В беседе с NEWS.ru он отметил, что вероятность применения ЯО в текущем конфликте крайне мала, но указал на возможные приоритетные цели.

"Удары любым видом ЯО по Украине маловероятны. Но градация следующая: объекты критической инфраструктуры, мосты, тоннели, ж/д переезды, релейные станции, теплостанции, гидростанции, передаточные ёмкости," — пояснил Матвийчук.

Эксперт также указал, что важными целями могут стать объекты тяжёлой и оборонной промышленности, а также системы жизнеобеспечения военно-промышленных районов, включая средства доставки продуктов и сырья.

"Конечно, это аэродромы, ангары укрытия, цеха, линии выпуска техники и боеприпасов, объекты системы управления: элементы связи, ретрансляционные вышки, теле- и радиостудии — всё это может стать объектами поражения", — добавил Матвийчук.

Ранее Дмитрий Суслов заявил, что предотвращение ударов ВСУ по России с использованием западных дальнобойных ракет возможно только через усиление политики сдерживания. По его мнению, России следует провести учения по использованию СЯО.

Фото: web.archive.org/Maksym Kozlenko (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)