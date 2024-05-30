Бывший главком ВВС генерал Владимир Михайлов заявил, что в случае передачи истребителей F-16 ВСУ перед Киевом встанет вопрос о размещении этих самолётов. Он подчеркнул, что союзники Украины могут оказать ей помощь, предоставив аэродромы, что приведёт к ответным ударам России.
"На Украине самолетам базироваться негде. А если Киеву поможет Польша, откуда будут взлетать F-16, то РФ нанесёт удар по её аэродрому. Это касается и Прибалтики," — отметил Михайлов в интервью NEWS.ru.
По его словам, даже один F-16 может стать серьёзной проблемой, если он сумеет преодолеть систему ПВО и нанести удар по России. Однако, как подчеркнул генерал, у России есть эффективные средства для противодействия авиационным угрозам.
"Это средства поражения, нацеленные на авиацию. Они хорошо справляются с самолётами и истребителями 4 поколения МиГ-29 на вооружении ВСУ. Речь идёт о средствах ПВО. Однако их можно обмануть," — добавил он.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия будет расценивать поставки F-16 Киеву как сигнал НАТО в ядерной сфере. Самолёты долгое время использовались в "ядерных миссиях" Альянса. Лавров подчеркнул, что истребители будут уничтожаться так же, как и любое другое западное оружие на Украине.
Фото: commons.wikimedia.org/Balon Greyjoy (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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