Президент Украины в последнее время проявляет всё больше нервозности, что связано с успехами ВС РФ и подозрениями в отношении США, пишет Financial Times со ссылкой на украинского чиновника. По его словам, Зеленский опасается, что Белый дом может начать мирные переговоры с Кремлём за спиной Киева.

Чиновник отметил, что Зеленский "думает, что США хотят", чтобы военные действия завершились до президентских выборов в Штатах. Также он добавил, что украинский лидер недоволен позицией администрации Байдена в отношении ударов по нефтяной инфраструктуре РФ из-за опасений повышения мировых цен на нефть в преддверии выборов.

Другой источник FT описал обстановку в кабинете Зеленского словом "паранойя", связывая это с подготовкой к мирному саммиту в середине июня. Решение Байдена не присутствовать на саммите ещё больше обострило отношения между Киевом и Вашингтоном.

FT также сообщает, что офис Зеленского выпустил памятку для чиновников и парламента с указанием критиковать как Байдена, так и Си Цзиньпина за отказ от участия в саммите.

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