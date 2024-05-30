Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.05.2024 : 89,7869
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.05.2024 : 97,1347
FT: Зеленский заподозрил США в желании начать переговоры с РФ
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:26

FT: Зеленский заподозрил США в желании начать переговоры с РФ

Президент Украины в последнее время проявляет всё больше нервозности, что связано с успехами ВС РФ и подозрениями в отношении США, пишет Financial Times со ссылкой на украинского чиновника. По его словам, Зеленский опасается, что Белый дом может начать мирные переговоры с Кремлём за спиной Киева.

Чиновник отметил, что Зеленский "думает, что США хотят", чтобы военные действия завершились до президентских выборов в Штатах. Также он добавил, что украинский лидер недоволен позицией администрации Байдена в отношении ударов по нефтяной инфраструктуре РФ из-за опасений повышения мировых цен на нефть в преддверии выборов.

Другой источник FT описал обстановку в кабинете Зеленского словом "паранойя", связывая это с подготовкой к мирному саммиту в середине июня. Решение Байдена не присутствовать на саммите ещё больше обострило отношения между Киевом и Вашингтоном.

FT также сообщает, что офис Зеленского выпустил памятку для чиновников и парламента с указанием критиковать как Байдена, так и Си Цзиньпина за отказ от участия в саммите.

Фото:flickr.com/usembassykyiv (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Пошлины на зерно из РФ расчистят место для украинской продукции

Пошлины на зерно из РФ расчистят место для украинской продукции

ЕС вводит пошлины на зерно из России и Беларуси: как это повлияет на мировой рынок сельскохозяйственных товаров?

Читать полностью
Лавров: признание странами Палестины говорит о запросе на справедливость

Лавров: признание странами Палестины говорит о запросе на справедливость

Министр Сергей Лавров на встрече с послами арабских стран подчеркнул, что расширение числа признавших Палестину как суверенное государство свидетельствует о запросе на справедливость в палестино-израильском конфликте.

Читать полностью

Общество

"Автостат": дилеры прогнозируют стоимость новых Volga от 2,5 миллионов рублей

Недавно в России были представлены автомобили возрожденного бренда Volga, которые представляют собой переименованные китайские модели: седан Volga C40 (Changan Raeton Plus), среднеразмерный кроссовер Volga K30 (Oshan X5 Plus) и полноприводный кроссовер Volga K40 (Changan Uni-Z).

Читать полностью
Врач Кашух сообщила, что от немытой клубники может заразиться глистами

Врач Кашух сообщила, что от немытой клубники может заразиться глистами

Врач Екатерина Кашух предупредила о возможной опасности заражения глистами от немытой клубники. Из-за того, что клубника растет близко к земле, на ней могут находиться глисты, а также множество болезнетворных бактерий и вирусов, таких как кишечная палочка, кронобактер и листерии, которые могут вызвать серьезные расстройства ЖКТ.

Читать полностью

Новости