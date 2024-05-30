Украинские чиновники выразили обеспокоенность методами общения лидера Украины Зеленского с президентом Байденом, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. Несколько высокопоставленных чиновников Украины поделились с изданием, что в последние недели Зеленский демонстрирует откровенно раздражённое поведение в отношении американского коллеги.

Один из них высказался следующим образом: "Не кусай руку, которая тебя кормит. В США допускают, что такое поведение может быть воспринято Вашингтоном как провокация".

Ранее источники FT также описывали атмосферу в офисе Зеленского как паранойю, отмечая, что президент Украины обеспокоен текущей ситуацией на фронте и возможным отказом мировых лидеров от участия в предстоящем саммите в Швейцарии.

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