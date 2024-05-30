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Манул из
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:12

Манул из "Отряда викингов" разнёс в щепки четыре Bradley США

Боец с позывным Манул из "Отряда викингов" показал выдающиеся боевые навыки, уничтожив в одиночку четыре американских боевых машины Bradley. Видео, запечатлевшее работу российских военных, было опубликовано каналом "Mash на Донбассе" и показывает действия на Запорожье. Помимо техники, Манул ликвидировал 20 бойцов украинской армии в заданном секторе. Другие подробности данного боя остаются неизвестными.

На Запорожском участке фронта ситуация остаётся без значительных изменений, пишет Олег Царёв. В районе Южно-Донецка после вчерашнего прорыва в Старомайорском наблюдается относительное затишье, при этом большая часть села остаётся под контролем российских войск. В Урожайном продолжаются бои, но пока не удаётся прорвать оборону украинских сил.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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