Боец с позывным Манул из "Отряда викингов" показал выдающиеся боевые навыки, уничтожив в одиночку четыре американских боевых машины Bradley. Видео, запечатлевшее работу российских военных, было опубликовано каналом "Mash на Донбассе" и показывает действия на Запорожье. Помимо техники, Манул ликвидировал 20 бойцов украинской армии в заданном секторе. Другие подробности данного боя остаются неизвестными.
На Запорожском участке фронта ситуация остаётся без значительных изменений, пишет Олег Царёв. В районе Южно-Донецка после вчерашнего прорыва в Старомайорском наблюдается относительное затишье, при этом большая часть села остаётся под контролем российских войск. В Урожайном продолжаются бои, но пока не удаётся прорвать оборону украинских сил.
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