Заместитель директора Института стратегических исследований РУДН Никита Данюк в интервью RT высказал мнение, что понижение призывного возраста на Украине указывает на давление со стороны США.
Данюк утверждает: "Зеленскому поставлено условие: либо продолжение военной помощи, и тогда придётся 18-летних отправлять на фронт, либо он перестанет быть устраивающей фигурой для американцев. Зеленский будет отправлять всё моложе и моложе. Ужасно, что это выбор украинцев".
По словам политолога, стратегия США заключается в использовании Украины как инструмента против России без учёта её будущего. Использовать Украину, которую серьёзные игроки не рассматривают как страну с будущим, как таран против Москвы. Пока Украина будет удобным орудием, Штаты будут пользоваться.
Директор Института исследования проблем политики Антон Орлов ранее отмечал, что для американской администрации Киев всегда был разменной монетой для войны с Россией.
Фото: Presidential Office of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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