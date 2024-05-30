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Настя Ивлеева опубликовала фото из монастыря после скандала с
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:07

Настя Ивлеева опубликовала фото из монастыря после скандала с "голой" вечеринкой

Настя Ивлеева, организатор скандальной "голой" вечеринки, вновь привлекла внимание публики. На этот раз она опубликовала в своих соцсетях новые фотографии, сделанные в Тихвинском Успенском Мужском Монастыре. Ивлеева, сменившая цвет волос на тёмный, и сделавшая короткую стрижку, запечатлена на снимках в косынке, у икон и решётчатого окна монастыря.

Издание Uznayvse.ru отмечает, что Ивлеева вернулась в социальные сети после паузы, вызванной скандалом с вечеринкой. Недавно она порадовала своих поклонников свежими снимками, продемонстрировав обновлённый образ. Однако не все пользователи высоко оценили её преображение, в комментариях можно увидеть критические высказывания.

После возвращения в соцсети блогер опубликовала шутливый пост, в котором с юмором написала, что теперь её аккаунты ведёт Дмитрий Медведев. Также она недавно дала первое большое интервью после скандальной вечеринки, в ходе которого признала, что мероприятие было неуместным.

Фото: commons.wikimedia.org/Юхапер (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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