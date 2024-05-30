Настя Ивлеева, организатор скандальной "голой" вечеринки, вновь привлекла внимание публики. На этот раз она опубликовала в своих соцсетях новые фотографии, сделанные в Тихвинском Успенском Мужском Монастыре. Ивлеева, сменившая цвет волос на тёмный, и сделавшая короткую стрижку, запечатлена на снимках в косынке, у икон и решётчатого окна монастыря.
Издание Uznayvse.ru отмечает, что Ивлеева вернулась в социальные сети после паузы, вызванной скандалом с вечеринкой. Недавно она порадовала своих поклонников свежими снимками, продемонстрировав обновлённый образ. Однако не все пользователи высоко оценили её преображение, в комментариях можно увидеть критические высказывания.
После возвращения в соцсети блогер опубликовала шутливый пост, в котором с юмором написала, что теперь её аккаунты ведёт Дмитрий Медведев. Также она недавно дала первое большое интервью после скандальной вечеринки, в ходе которого признала, что мероприятие было неуместным.
Фото: commons.wikimedia.org/Юхапер (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Представитель Верховного лидера Ирана принял участие в президентской гонке
Представитель верховного лидера Ирана в высшем комитете национальной безопасности Саид Джалили подал заявку на участие в неочередных президентских выборах.
Молдавия ратифицировала оборонный договор с Францией
Парламент Молдавии утвердил соглашение о сотрудничестве в области обороны с Францией, заявил в четверг глава законодательного органа данной республики — Игорь Гросу.
В США выяснили, что здоровый сон смягчает последствия одиночества
Американские ученые из Университета Содружества Вирджинии обнаружили, что здоровый сон смягчает последствия одиночества для человека. В исследовании, опубликованном в журнале Sleep, приняли участие 2297 человек среднего возраста 44 года.
Врач Малышева: жгучий перец и горький шоколад увеличивают выработку эндорфина
Врач Елена Малышева в передаче "Жить здорово!" заявила, что жгучий перец и горький шоколад усиливают выработку эндорфина, гормона счастья. Эндорфины, вырабатываемые в головном мозге, действуют как внутренние наркотики человека.