Российские солдаты разрушили последний мост в Волчанске, что привело к окружению находящихся там подразделений ВСУ, сообщает "Военная хроника". Согласно данным из Telegram-канала, во время штурма города ВС РФ уничтожили мост через реку Волчья на улице Ленина.

"За время штурма Волчанска его прозвали 'Мостом смерти' из-за множества украинских боевиков, пытавшихся сбежать из-под огня артиллерии ВС России", — говорится в материале.

Военные корреспонденты подчеркивают, что теперь пехота ВСУ утратила последнюю возможность переправиться на другой берег реки.

Волчанск близ границы с Белгородской областью стал одной из ключевых целей российской армии в ходе наступления в регионе. Согласно последним данным, российские подразделения освободили приблизительно половину города.

Украинские источники признают, что если российские войска прорвутся в Волчанске, украинская армия окажется в "самом большом котле за всю историю конфликта". По мнению наблюдателей, у ВСУ нет шансов удержать город.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)