Канаглифлозин, лекарство для лечения диабета, обладает сенолитическими свойствами, сообщает пресс-служба Университета Хунтендо. Японские биологи выяснили, что молекулы канаглифлозина способствуют уничтожению "престарелых" клеток, которые накапливаются в органах и тканях, пишет ТАСС.

"Исследования показали, что канаглифлозин увеличивает продолжительность жизни и предупреждает преждевременное старение. В отличие от других сенолитиков, он оказывает более щадящее действие на организм, активируя иммунную систему для очистки от старых клеток", — отметил профессор Тохру Минамино.

Учёные провели эксперимент на мышах с тяжёлыми формами ожирения и диабета, изучая влияние канаглифлозина на старые клетки. Результаты подтвердили, что препарат способствует очистке организма, непосредственно уничтожая старые клетки.

Ранее стало известно, что канаглифлозин и аналогичные препараты класса SGLT2-ингибиторов помогают очистить организм от старых клеток, однако точный механизм их действия оставался неясным. Теперь же биологи утверждают, что канаглифлозин оказывает это действие напрямую.

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