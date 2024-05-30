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Матвиенко: госслужба всегда была для меня служением стране и людям
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:44

Матвиенко: госслужба всегда была для меня служением стране и людям

На церемонии вручения госнаград президент Путин отметил преданность Отечеству и работу на благо граждан, которые стали смыслом жизни председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Её вклад в общественную деятельность и организаторский талант вызывают уважение.

Матвиенко присуждено звание Героя Труда по указу президента, который был подписан к её 75-летию, 7 апреля.

"Работа на благо общества, граждан на многие годы определила смысл жизни Валентины Матвиенко", — подчеркнул президент.

Матвиенко с 1972 года активно участвовала в комсомольской и партийной работе в Ленинграде. Она также занимала посты народного депутата СССР и на дипломатической службе, включая должности посла на Мальте и в Греции.

Фото: Federation Council (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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