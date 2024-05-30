На церемонии вручения госнаград президент Путин отметил преданность Отечеству и работу на благо граждан, которые стали смыслом жизни председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Её вклад в общественную деятельность и организаторский талант вызывают уважение.
Матвиенко присуждено звание Героя Труда по указу президента, который был подписан к её 75-летию, 7 апреля.
"Работа на благо общества, граждан на многие годы определила смысл жизни Валентины Матвиенко", — подчеркнул президент.
Матвиенко с 1972 года активно участвовала в комсомольской и партийной работе в Ленинграде. Она также занимала посты народного депутата СССР и на дипломатической службе, включая должности посла на Мальте и в Греции.
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