Швеция рассматривает возможность введения запрета на импорт СПГ из России, если Венгрия наложит вето на санкции Евросоюза, способные оказать влияние на поставки энергоносителя. Об этом заявила министр энергетики Эбба Буш в интервью Bloomberg.

"Если пакет санкций не достигнет своей цели, будем действовать самостоятельно. Не идеальный вариант, но мы рассматриваем ужесточение ограничений на импорт из России, особенно на СПГ", — подчеркнула она.

По словам министра, единственный способ привлечь Венгрию на сторону Европы в данном вопросе — стимулировать инвестиции в ядерный сектор региона для компенсации потерь от запрета на импорт топлива из России.

Венгрия ранее выступала против новых ограничений, включая импорт СПГ, в рамках планируемого 14-го пакета санкций ЕС. Хотя и не высказала прямого сопротивления, выразив настороженность по этому вопросу. По данным СМИ, венгерский представитель подчеркнул, что страна заблокирует любые ограничения, которые приведут к увеличению цен на энергоресурсы в Европе.

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