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Швеция может запретить импорт СПГ из РФ из-за вето Венгрии на санкции ЕС
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:34

Швеция может запретить импорт СПГ из РФ из-за вето Венгрии на санкции ЕС

Швеция рассматривает возможность введения запрета на импорт СПГ из России, если Венгрия наложит вето на санкции Евросоюза, способные оказать влияние на поставки энергоносителя. Об этом заявила министр энергетики Эбба Буш в интервью Bloomberg.

"Если пакет санкций не достигнет своей цели, будем действовать самостоятельно. Не идеальный вариант, но мы рассматриваем ужесточение ограничений на импорт из России, особенно на СПГ", — подчеркнула она.

По словам министра, единственный способ привлечь Венгрию на сторону Европы в данном вопросе — стимулировать инвестиции в ядерный сектор региона для компенсации потерь от запрета на импорт топлива из России.

Венгрия ранее выступала против новых ограничений, включая импорт СПГ, в рамках планируемого 14-го пакета санкций ЕС. Хотя и не высказала прямого сопротивления, выразив настороженность по этому вопросу. По данным СМИ, венгерский представитель подчеркнул, что страна заблокирует любые ограничения, которые приведут к увеличению цен на энергоресурсы в Европе.

Фото: commons.wikimedia.org/Uberprutser (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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