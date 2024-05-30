Офис украинского президента отказался от возможности предлагать гражданам экономическое бронирование от мобилизации, пишет РБК.

По словам источника, причиной отказа стали опасения Генштаба ВСУ, который считает, что такое бронирование не решит проблему дефицита кадров. Генштаб также опасается, что это вызовет раздражение среди солдат и будет воспринято как попытка откупиться от мобилизации.

Портал Telegraf сообщил, что совещаний на эту тему у Зеленского ещё не было, и решение об отказе или согласии внедрить такую меру пока не принято.

В марте кабинет министров Украины планировал привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. Планировалось, что военнообязанные, зарабатывающие от 35 000 гривен и уплачивающие НДФЛ более 6 300 гривен, IT-специалисты и те, кто платит ЕСН более 7 700 гривен, смогут воспользоваться бронированием.

Отказ от идеи может привести к тому, что бюджет Украины недополучит $5 млрд, которые нужно будет компенсировать. Один из рассматриваемых вариантов — повышение налогов, что обсуждалось ещё в феврале.

Фото: dvidshub.net/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)