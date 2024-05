Глава МИД Норвегии Эспен Эйде заявил, что Украина должна иметь полное право применять оружие, поставляемое странами Запада, без ограничений. Его слова приводит NRK.

Эйде подчеркнул, что Украина должна быть свободна в применении этого оружия против военных целей. Он отметил, что наложение ограничений на Киев усложняет ведение боевых действий.

"Украина должна иметь право применять оружие, как того требует ситуация", — заявил он.

Министр также выразил мнение, что Украина имеет право атаковать цели на территории России. Эспен Эйде подчеркнул, если Россия использует дальнобойное оружие, Украина должна иметь возможность ответить аналогичным образом.

Генсек НАТО призвал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели в России западным оружием. После чего на Западе начались дискуссии об оправданности такого шага, а Кремль предупредил НАТО о последствиях. Дания также разрешит Украине использовать поставленные F-16 для ударов по России.

Фото: flickr.com/U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)