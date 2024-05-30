ВС России будут уничтожать F-16, которые западные страны планируют передать ВСУ, непосредственно на местах их базирования. Об этом заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру". Подобный ответ на разрешение Дании использовать истребители Запада для ударов по РФ он назвал оправданным.

"Я понимаю, что мы будем уничтожать эти цели на местах базирования. Это будет правильно. А дальше мы учтём все действия стран, когда подведём итоги", — заявил Чепа.

Ранее глава датского МИД заявил, что ВСУ смогут использовать переданные Данией F-16 для ударов по целям в России. Он отметил, что это не новая позиция Копенгагена, это условие обсуждалось с самого начала.

Кроме того, 29 мая Бельгия пообещала передать Украине первую партию F-16 до конца года, однако запретила полёты над территорией России. Премьер Александр де Кро уточнил, что часть этих самолётов планируется поставить Киеву до 2025-го.

Таким образом, Россия ясно дала понять, что будет предпринимать активные меры против использования Украиной западных истребителей для ударов по своей территории.

Фото: duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)