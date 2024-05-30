Один из авторов действующей конституции Украины, Дмитрий Табачник, заявил РИА Новости, что Зеленский стал нелегитимным после 20 мая, согласно нормам конституции. Табачник считает, что нелегитимность Зеленского создавалась специально, чтобы затруднить мирные переговоры.
Мария Захарова, комментируя вопрос о статусе Зеленского после истечения его полномочий, заявила, что Россия рассматривает его как "главаря киевского режима, чья легитимность оспаривается на Украине".
Срок полномочий лидера на посту президента Украины истёк 20 мая. В связи с военным положением выборы в стране отменили. Президент Путин отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине остаётся парламент и спикер Рады. Однако спикер Стефанчук отказался исполнять новые обязанности, заявив, что Зеленский останется на посту до прекращения военного положения. Ситуация с легитимностью президента Украины остаётся спорной, что добавляет сложности к текущему политическому и военному контексту.
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