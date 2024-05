Минпромторг заказал разработку системы раннего обнаружения БпЛА за 900 миллионов рублей. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал NewsInfo.Ru, какие задачи она будет решать и чем отличается от "Форпоста".

Какие задачи будет решать система раннего обнаружения БпЛА?

Система раннего обнаружения нужна, чтобы на ранних этапах выявить движение беспилотников либо к конкретным целям, либо по каким-то направлениям, объяснил эксперт. Такая система должна быть включена в единую автоматизированную систему управления, у которой есть возможность передать на командные пункты частей ПВО информацию о движении этих целей, чтобы в направлении движения сконцентрировать мобильные группы борьбы с воздушными целями, беспилотниками, и привести в готовность стационарные объекты ПВО в направлении движения такого дрона.

Чем отличается от "Форпоста"?

"Особо не раскрывается, естественно. Предполагается, что она должна быть интегрирована с информационными системами частей ПВО, насколько я понимаю, потому что иначе в ней особого смысла нет. То есть обнаружение должно быть тесно увязано с поражением обнаруженных целей. В ином случае она просто будет фиксировать, что что-то летит. Но если не осуществляется координация системы ПВО, то это просто фиксация неких событий", — предположил Рожин.

Будут ли использованы разработки на основе ИИ?

В дронах они, безусловно, уже сейчас используются и будут в дальнейшем увеличиваться, поделился эксперт.

"С машинным обучением можно различать различные цели: человека, машину, единицу бронетехники или дрон. Это будущее, которое уже наступает, и всё это уже применяется на поле боя и будет применяться более широко в различных видах дронов, барражирующих боеприпасах, контрдронах и так далее", — заключил Борис Рожин.

