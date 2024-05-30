Президент России высоко оценил работу Натальи Комаровой на посту главы Ханты-Мансийского округа, и новому губернатору предстоит поддерживать её высокую планку. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о переходе на другую должность. В тот же день Путин предложил Руслану Кухаруку занять пост главы ХМАО.

"Безусловно, очень высокая оценка. Югра все эти годы динамично развивалась, была налажена ритмичная работа. Поэтому там очень высокая планка, которую исполняющему обязанности главы предстоит поддерживать", — рассказал Песков журналистам.

На вопрос о возможной встрече главы государства с Комаровой Песков ответил, что в ближайшие дни такая встреча не планируется.

Фото: commons.wikimedia.org/A.Savin (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)