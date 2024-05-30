Единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова объявила об отставке, она занимала пост главы ХМАО 14 лет. Политолог Ростислав Туровский в беседе с РБК объяснил смену губернатора фактором времени.
Туровский отметил, что политическая ситуация в ХМАО при Комаровой оставалась умеренно сложной, но никогда не достигала критической фазы. Он напомнил, что Комарова пришла в регион из соседнего Ямала, где недолго занимала пост первого замгубернатора, и хорошо понимала особенности управления территорией с множеством разрозненных местных элит, обладающих большими связями и ресурсами.
"Она пыталась выстроить вертикаль, но конфликты с городскими элитами возникали неизбежно. Однако она смогла не поссориться с гигантами ТЭКа, что могло бы стать для неё фатальным. Поэтому против неё ничего не имели", — утверждает Туровский.
По мнению Михаила Виноградова, президента фонда "Петербургская политика", Комарова смогла минимизировать риски при управлении ХМАО, и долго продержалась на посту губернатора.
Виноградов также напомнил, что Комарова считается членом команды мэра Москвы, который родился в ХМАО и начинал там свою политическую карьеру. Сейчас Собянин является наиболее влиятельным федеральным политиком из данного округа и считается компетентным по ситуации в Тюменской области и ХМАО.
Фото: Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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