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Политолог Туровский объяснил смену руководства ХМАО фактором времени
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 14:10

Политолог Туровский объяснил смену руководства ХМАО фактором времени

Единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова объявила об отставке, она занимала пост главы ХМАО 14 лет. Политолог Ростислав Туровский в беседе с РБК объяснил смену губернатора фактором времени.

Туровский отметил, что политическая ситуация в ХМАО при Комаровой оставалась умеренно сложной, но никогда не достигала критической фазы. Он напомнил, что Комарова пришла в регион из соседнего Ямала, где недолго занимала пост первого замгубернатора, и хорошо понимала особенности управления территорией с множеством разрозненных местных элит, обладающих большими связями и ресурсами.

"Она пыталась выстроить вертикаль, но конфликты с городскими элитами возникали неизбежно. Однако она смогла не поссориться с гигантами ТЭКа, что могло бы стать для неё фатальным. Поэтому против неё ничего не имели", — утверждает Туровский.

По мнению Михаила Виноградова, президента фонда "Петербургская политика", Комарова смогла минимизировать риски при управлении ХМАО, и долго продержалась на посту губернатора.

Виноградов также напомнил, что Комарова считается членом команды мэра Москвы, который родился в ХМАО и начинал там свою политическую карьеру. Сейчас Собянин является наиболее влиятельным федеральным политиком из данного округа и считается компетентным по ситуации в Тюменской области и ХМАО.

Фото: Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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