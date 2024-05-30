Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, позволяющий использовать заблокированные активы РФ для поддержки Киева. Пресс-служба главы государства уточнила, что передача имущества возможна только в отношении тех, чья причастность к противоправным действиям доказана.

"В качестве возмещения убытков может быть передано имущество только тех, чья причастность к противоправному деянию или содействию ему установлены. Того, что активы заморожены из-за санкций, недостаточно, чтобы распорядиться имуществом", — пояснил Карис.

По его словам, закон следует трактовать так, что передача имущества касается тех, кто активно вовлечён в конфликт на Украине.

Парламент Эстонии 15 мая принял поправки к закону о международных санкциях и связанным с ним другим законам, которые позволяют использовать активы частных лиц и компаний РФ, замороженные в республике. Эстония стала первым государством в ЕС, которое предприняло такой шаг.

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