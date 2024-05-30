Отставка Натальи Комаровой, единственной женщины на посту губернатора в стране, может быть воспринята как сигнал о допустимости дискриминации женщин. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.
По словам Маркова, для цивилизованной страны, такой как Россия, отсутствие женщин на высших руководящих должностях является недопустимым. Он подчеркнул, что российские власти, вероятно, не намеревались посылать сигнал о дискриминации, однако отметил, что необходимо сделать обратный шаг.
"Нужен сигнал о необходимости гендерного равенства в системе управления", — заявил политолог.
Глава ХМАО Наталья Комарова объявила о своей отставке 30 мая. Она возглавляла регион с 2010 года и оставалась единственной женщиной-губернатором после отставки Орловой, возглавлявшей Владимирскую область до 2018-го. После отставки Комаровой президент провёл встречу с мэром Тюмени Кухаруком и предложил ему занять должность главы региона.
Фото: Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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