Страны НАТО, особенно США, осознанно нагнетают напряжённость и провоцируют Киев на продолжение бессмысленной конфронтации с Россией. Об этом заявил Дмитрий Песков.
Члены Североатлантического альянса, особенно Штаты и столицы Европы в последние недели сознательно выходят на новый виток нагнетания напряжённости, констатировал представитель Кремля.
Песков отметил, что в Москве "слышат много воинственных заявлений". По его словам, это не что иное, как провокация нового уровня напряжённости. В Кремле понимают, что эта негативная тенденция сохраняется. Запад всячески провоцирует Киев на продолжение конфликта.
Фото: Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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