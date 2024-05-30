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Песков: НАТО осознанно нагнетает напряжённость вокруг конфликта на Украине
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 13:44

Песков: НАТО осознанно нагнетает напряжённость вокруг конфликта на Украине

Страны НАТО, особенно США, осознанно нагнетают напряжённость и провоцируют Киев на продолжение бессмысленной конфронтации с Россией. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Члены Североатлантического альянса, особенно Штаты и столицы Европы в последние недели сознательно выходят на новый виток нагнетания напряжённости, констатировал представитель Кремля.

Песков отметил, что в Москве "слышат много воинственных заявлений". По его словам, это не что иное, как провокация нового уровня напряжённости. В Кремле понимают, что эта негативная тенденция сохраняется. Запад всячески провоцирует Киев на продолжение конфликта.

Фото: Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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