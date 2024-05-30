Запад использует широкий набор "грязных инструментов" против Москвы и Пекина, пытаясь внести разлад в отношения держав. Об этом заявил замминистра МИД Андрей Руденко на девятой конференции "Россия и Китай".

"Объективные тенденции вызывают неприятие у коллективного Запада, который использует широкий набор грязных инструментов", — заявил замминистра.

Руденко подчеркнул, что главная цель западных стран — не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина и попытаться внести разлад в двусторонние отношения, подорвать их потенциал. Магистральная задача — не допустить сближения двух стран и попытаться внести разлад в отношения, подорвать технологические и экономические перспективы.

Замглавы МИД также указал, что в отношении КНР и России проводится политика двойного сдерживания. РФ считают немедленной угрозой, Китай же рассматривается как долгосрочный вызов.

Фото: flickr.com/Federació d'Escacs Valls d'Andorra (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)