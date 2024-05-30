Победа Москвы в украинском конфликте окажет разрушительное воздействие на "мощь Америки" и станет для Вашингтона "ещё одним Сайгоном или Кабулом", заявил бывший премьер Швеции, его слова приводит Bloomberg.

"Если бы Россия преуспела на Украине, это был бы ещё один Сайгон и Кабул с точки зрения эрозии мощи Штатов", — сказал он.

Захват Сайгона — столицы Южного Вьетнама — произошёл в конце Вьетнамской войны, которая длилась с 1964 по 1975 годы. Перед этим американцы провели операцию "Порывистый ветер", включавшую эвакуацию почти всего персонала страны из Сайгона.

В середине августа 2021 года движение "Талибан"* вошло в Кабул. В течение двух недель из аэропорта афганской столицы, охраняемого ВС США, происходила массовая эвакуация граждан западных стран и сотрудничавших с ними жителей. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, завершив почти 20-летнее присутствие Штатов в Афганистане. Вывод американских сил из Афганистана часто сравнивали с ситуацией во Вьетнаме в 1975 году.

*Движение под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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