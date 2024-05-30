Соединённые Штаты передали Киеву секретные производственные планы для более чем 1000 видов своего вооружения, а также перевели аналогичное количество технической документации на украинский язык. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников.

"США передали Киеву секретные планы для более чем 1000 видов вооружений", — сообщает издание со ссылкой на чиновников.

Помощник министра ВС США по вопросам закупок Дуглас Буш воздержался от конкретизации типов передаваемого вооружения.

Ранее стало известно, что министр Кристин Уормут открыла новый завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для ВСУ. США планируют к концу 2025 года увеличить выпуск 155-миллиметровых снарядов до 100 000 единиц в месяц.

Фото: defenceimagery.mod/Graeme Main (Creative Commons Attribution 1.0 Generic license)