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Путин провёл встречу с мэром Тюмени Кухаруком
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 13:17

Путин провёл встречу с мэром Тюмени Кухаруком

Президент Владимир Путин провёл встречу с мэром Тюмени Русланом Кухаруком, которого ранее рассматривали в качестве кандидата на пост главы Ханты-Мансийского округа. Встреча состоялась в Кремле в четверг, пишет РИА Новости.

Губернатор округа Наталья Комарова накануне заявила о завершении своей работы на посту главы региона и переходе на другую должность. В этот же день Путин предложил Руслану Кухаруку занять её место.

На встрече Путин подчеркнул: "Вы родились в ХМАО, всю жизнь проработали в Тюмени, дважды люди оказывали Вам доверие на выборах. Хочу предложить возглавить Ханты-Мансийский округ".

Президент также отметил, что для Кухарука это знакомая территория: все родное, а наработки в Тюмени могут быть использованы на более высоком уровне.

В завершение встречи Путин пожелал Кухаруку успехов и удачи на новом месте с большим объёмом ответственности. Видео этой встречи размещено в Telegram-канале Кремля.

Фото: Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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