Украинское издание "Страна" сообщило, что продолжают приходить повестки умершему на Украине журналисту Артёму Франкову. Военкомат Киева опубликовал сообщение 22 апреля, признав рассылку повесток умершим. Хотя в предыдущем заявлении не уточнялось, о ком идёт речь, теперь стало известно, что это касается Артёма Франкова из Оболонского района города Киева.

"После официального заявления по поводу повестки Артёму Франкову Оболонский ТЦК прислал ему ещё две повестки с разными датами рождения. Согласно повесткам, умершего вызывают на медосмотр", — сообщает издание.

Артём Франков ушёл из жизни в октябре прошлого года. Несмотря на это, новые повестки были отправлены по причине того, что данные умершего журналиста не были обновлены в военкомате.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)