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NEWS.ru: украинцы считают нового главу МО РФ Белоусова
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 23:55

NEWS.ru: украинцы считают нового главу МО РФ Белоусова "опасным типом"

Жители Украины считают назначение Андрея Белоусова министром обороны РФ опасным для себя событием. Об этом NEWS.ru рассказал доктор наук одного из киевских вузов на условиях анонимности. Он отметил, что Белоусова воспринимают как "мозговитого и деловитого человека", способного навести порядок в финансах МО РФ, бороться с коррупцией и направлять ресурсы на улучшение военной машины. Это вызывает у украинцев опасения.

Киевляне также не верят в возможность отправки войск НАТО из Польши и Прибалтики для помощи Украине. Они считают, что численность и подготовка этих войск недостаточны для участия в боях такого уровня, и воспринимают подобные заявления как ультимативные страшилки.

Фото: Government.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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