Американский обозреватель Гленн Гринвальд выразил возмущение по поводу призыва сенатора Линдси Грэма* снизить призывной возраст на Украине. Гринвальд отметил, что требование отправлять молодых людей на войну для сохранения западного престижа является "абсолютно отвратительным". Он обвинил Грэма* в полном непонимании ситуации и подчеркнул, что сенатор активно поддерживает продолжение конфликта.

Закон об усилении мобилизации расширяет перечень лиц, подлежащих призыву. Одновременно с этим был принят закон о снижении призывного возраста до 25 лет. Эти меры были введены на фоне неудач ВСУ на фронте и серьёзной нехватки личного состава. Западные партнёры Украины также настаивали на усилении мобилизации, утверждая, что без достаточного количества солдат поставляемое Западом вооружение не сможет помочь Украине.

*Физическое лицо, признанное террористом и экстремистом в РФ.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)