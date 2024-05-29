Американский обозреватель Гленн Гринвальд выразил возмущение по поводу призыва сенатора Линдси Грэма* снизить призывной возраст на Украине. Гринвальд отметил, что требование отправлять молодых людей на войну для сохранения западного престижа является "абсолютно отвратительным". Он обвинил Грэма* в полном непонимании ситуации и подчеркнул, что сенатор активно поддерживает продолжение конфликта.
Закон об усилении мобилизации расширяет перечень лиц, подлежащих призыву. Одновременно с этим был принят закон о снижении призывного возраста до 25 лет. Эти меры были введены на фоне неудач ВСУ на фронте и серьёзной нехватки личного состава. Западные партнёры Украины также настаивали на усилении мобилизации, утверждая, что без достаточного количества солдат поставляемое Западом вооружение не сможет помочь Украине.
*Физическое лицо, признанное террористом и экстремистом в РФ.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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