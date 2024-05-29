ВСУ столкнутся с серьёзными проблемами, если потеряют контроль над Харьковом. Об этом заявил полковник Геннадий Алёхин в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что в Харькове сосредоточено производство дронов для украинской армии.

"Все комплектующие БпЛА производятся в Харькове. Там всё заточено на производство и сборку беспилотников самолётного типа и на ремонт", — рассказал Алехин.

Вечером 29 мая губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ ударили дронами по нескольким населённым пунктам региона. По его словам, под обстрелом оказались хутор Стадников, Шебекино и Новая Таволжанка. В Стадникове пострадала жительница, получив осколочное ранение височной области. В остальных населённых пунктах зафиксирован материальный ущерб.

Геннадий Алёхин назвал украинские удары по мирным жителям РФ безумием с военной точки зрения. По его мнению, Киеву следовало бы найти другое применение для техники и боеприпасов.

Фото: ngphoto.biz /Nehemia Gershuni-Aylho (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)