Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за то, чтобы разрешить ВСУ использовать переданное Западом вооружение для ударов вглубь России, пишет Politico со ссылкой на источник.
"Человек, знакомый с позицией правительства ФРГ, также сообщил без подробностей, что Шольц выступает в пользу применения западного оружия против целей в России", — пишет издание.
В среду официальный представитель власти Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин ФРГ не может ответить, имеет ли Киев право совершать удары по РФ, так как это является частью конфиденциальных договорённостей партнёров.
Фото: flickr.com/SPD Schleswig-Holstein (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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