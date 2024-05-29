Бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози предостерёг от эскалации конфликта на Украине и заявил, что не может представить себе открытое противостояние между Парижем и Москвой. В интервью Le Figaro он выразил серьёзные сомнения по поводу возможности отправки французских солдат на Украину.
"В вопросе отправки военнослужащих позвольте мне высказать серьёзные сомнения", — сказал Саркози.
Он не может вообразить, что страна Толстого и страна де Бальзака воюют. Экс-президент подчеркнул срочную необходимость поиска путей для мирного урегулирования. Если ждать, что кто-то встанет на колени, нужно приготовиться к драматическим итогам. Ведь мир уже танцует на краю вулкана, добавил политик.
Саркози также отметил, что Европа должна сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на континенте. При этом он высказался против включения Украины в НАТО и ЕС, но допустил возможность предоставления Киеву гарантий безопасности.
Фото: flickr.com/ European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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